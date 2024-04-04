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11:01, 4 апреля 2024Мир

В России отреагировали на решение США разместить в Азии ракеты средней дальности

Депутат Чепа: план США разместить в Азии ракеты повлияет на напряженность

Фото: Heiko Becker / Reuters

Решение США разместить в Азии ракеты средней дальности будет способствовать осложнению отношений в регионе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на планы Пентагона.

«Мы против нагнетания любой эскалации в мире. Естественно, ситуация в Азии тоже напряженная, и такие решения Соединенных Штатов Америки будут способствовать осложнению отношений и ситуации вокруг Тайваня», — сказал Чепа.

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Ранее командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн заявил, что Пентагон планирует вскоре разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая. Как указал военный, США хотят найти способ противодействия модернизации ракетного потенциала Пекина.

Флинн не стал раскрывать конкретных данных о типах вооружений, сроках размещения и планируемых местах базирования. Журналисты предположили, что речь идет о пусковых установках Typhon, позволяющих запускать крылатые ракеты «Томагавк» и зенитные ракеты SM-6.

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