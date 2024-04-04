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18:32, 4 апреля 2024Из жизни

Ресторатор проехал шесть часов с заказом ради умирающей клиентки

Ресторатор из США отправился с заказом в другой штат ради умирающей клиентки

Кадр: The Guardian / Youtube

В США ресторатор доставил заказ в другой штат ради умирающей клиентки. Об этом пишет The Guardian.

Ресторан Mama Kwans Tiki Bar & Grill на острове Внешние отмели в Северной Каролине получил необычный заказ в феврале. Им позвонила женщина из Западной Вирджинии по имени Мэри Симмонс. Она рассказала, что ее 47-летняя подруга Хэзер Боуэрс больна раком и ей осталось жить считанные дни или даже часы. Симмонс объяснила, что Боуэрс часто ездила в отпуск на остров Внешние Отмели и Mama Kwans Tiki Bar & Grill был одним из ее любимых ресторанов. Снова попробовать жареную свинину оттуда стало последним желанием женщины.

По словам Симмонс, она почти не надеялась на успех своей затеи, потому что Внешние Отмели находятся примерно в шести часах езды от дома Боуэрс. Даже в случае согласия со стороны ресторана, блюдо могли просто не успеть доставить. Поэтому Симмонс была почти шокирована, когда ей почти сразу перезвонили с сообщением, что хозяин ресторана Кевин Шерри уже отправился к ним с заказом. Шерри проехал всю дорогу почти без остановок и прибыл вовремя, так что Боуэс смогла в последний раз насладиться любимым блюдом и вспомнить отпуск с семьей на океанском побережье. Ее не стало следующей ночью.

По словам Шерри, поездка была для него эмоционально сложной, но он старался отгонять от себя мрачность и привезти Боуэр и ее семье немного солнца и радости с Внешних Отмелей. Мужчина не хотел, чтобы о его поступке рассказывали публично, но Симмонс пошла наперекор его просьбе. «Он исполнил одно из ее последних желаний. Это то, за что он не хотел славы — однако доброта такого уровня заслуживает признания. Я говорю от имени всей семьи Бауэрс: спасибо и благослови Бог ваше удивительное сердце», — написала женщина в своих соцсетях, рассказывая историю о последних днях подруги.

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Шерри признался журналистам, что планирует пожертвовать тысячу долларов (около 90 тысяч рублей) хоспису, который заботился о Бауэрс в конце ее жизни. Он также добавил, что, по его мнению, любой, если бы у него была такая возможность, сделал бы то же самое для Бауэрс.

Ранее сообщалось, что семилетнему мальчику диагностировали редкий неоперабельный рак мозга после того, как его родители заметили, что он постоянно натыкается на мебель. Оказалось, что причиной проблем с координацией была диффузная глиома ствола головного мозга.

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      Антонина Черташ
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