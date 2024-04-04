Россияне назвали главные черты Путина

ВЦИОМ: почти 90 процентов опрошенных россиян назвали Путина волевым политиком

Почти 90 процентов опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян назвали президента Владимира Путина волевым политиком. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству глава департамента политисследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, число придерживающихся такого мнения о главе государства респондентов составило 89 процентов. Среди других главных черт президента россияне отметили мудрость, честность, порядочность и уважение к мнению других.

Отдельно Мамонов сообщил, что гарантом стабильности российского президента назвали 77 процентов респондентов.

Всего в опросе ВЦИОМ приняли 1,6 тысячи достигших совершеннолетия россиян.

29 марта стало известно, что работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 84 процента граждан страны.