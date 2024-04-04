Россиянин избил маму и расправился с вступившимся за нее отчимом

В Липецкой области следователи завели дело после смертельного избиения отчима

В Липецкой области следователи завели уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который избил маму и расправился с вступившимся за нее отчимом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Уголовное дело возбудили по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Свою вину задержанный признал, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина уже был судим.

По версии следствия, 31 марта нетрезвый фигурант пришел в гости к маме в комнату общежития в Липецке. В какой-то момент они поссорились, тогда мужчина несколько раз ударил женщину кулаками по голове. За нее вступился 52-летний супруг, ударив обидчика табуретом. В ответ подозреваемый тем же табуретом нанес отчиму удары по голове, сбив с ног. Затем он его избил, чем лишил жизни.

Ранее в Алтайском крае 39-летнего жителя Чарышского района осудили на шесть лет и два месяца колонии строгого режима за покушение на 63-летнего отчима.