Россиянина осудят за попытку взорвать гранатой сотрудников ДПС

Житель Ростова предстанет перед судом за попытку подрыва сотрудников ДПС

Следователи Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который пытался взорвать сотрудников ДПС с помощью боевой гранаты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина предстанет перед судом по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств») Уголовного кодекса РФ. В настоящее время он находится под стражей.

По данным следствия, в июне 2023 года на хуторе Нижнесоленый Веселовского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время составления в отношении него административного протокола выразил недовольство действиями инспекторов ДПС и попытался взорвать имеющуюся при нем боевую гранату. Его действия были пресечены полицейскими.

Позже дома у злоумышленника силовики обнаружили еще одну боевую ручную осколочную гранату.

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