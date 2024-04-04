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17:41, 4 апреля 2024Экономика

Российская сеть супермаркетов собралась судиться с NBA

Ретейлер «Дикси» собрался отсудить у NBA бренды клуба Los Angeles Clippers

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Компания «Дикси Юг», управляющая российской сетью супермаркетов «Дикси», обратилась в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с просьбой частично прекратить правовую охрану в России двух товарных знаков — Los Angeles Clippers и Clippers. Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на судебные материалы.

Вышеуказанные товарные знаки принадлежат североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Они используются в качестве логотипов выступающей в чемпионате с 1970 года команды Los Angeles Clippers. Соответствующий иск от «Дикси Юг» поступил 27 марта 2024 года. Ответчиком выступает нью-йоркская компания NBA Properties, управляющая интеллектуальной собственностью NBA.

Как уточняется в судебном определении, «Дикси Юг» интересуют эти бренды применительно к двум товарным категориям. Первая включает в себя бумагу, печатную продукцию, материалы для рисования, а вторая — игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, а также украшения для рождественских елок. Представители исковой стороны сетуют на то, что ответчик не использует в России свои бренды для вышеперечисленных товарных категорий.

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Отмечается, что СИП оставил иск без движения до 3 мая 2024 года, так как представители исковой стороны не приложили к заявлению доказательства направления копии иска ответчику. Кроме того, как уточнили в суде, к иску не были прикреплены доказательства уплаты госпошлины и справка, подтверждающую юридический статус ответчика.

Ранее в СИП со схожей просьбой обратились представители еще одной российской компании — калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл»). Поводом для обращения стало требование отечественного предприятия досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Gatsby, который в настоящее время закреплен за немецким кинематографистом Константином фон цур Мюленом. КЛВЗ «Кристалл» хочет выпускать под этим брендом собственное спиртное и теперь намерен добиться этого права в судебном порядке.

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      Анатолий Акулов
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