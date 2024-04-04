«Самая сексуальная в мире судья» показала фигуру в бикини

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи поделилась откровенными фото и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», позировала на пляже. Для съемки она надела бикини, состоящее из голубого бюстгальтера с цветочным принтом и оранжевых плавок с завязками, ободок с кроличьими ушами и черные солнцезащитные очки.

Подписчики оценили фото Романи в комментариях под постом: «Твоя красота бесценна», «Ты великолепна», «Огонь!», «Красивая женщина», «Богиня».

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую в сети назвали самой сексуальной в мире волейболисткой, также поделилась откровенным видео. Тогда на размещенном ролике спортсменка показала фигуру в крошечном бикини в бело-голубую полоску с завязками.