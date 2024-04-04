Штурмовавший Авдеевку американец заключил контракт с Минобороны в Югре

Бывший американский военнослужащий заключил контракт с Минобороны России в Югре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона в Telegram-канале.

Как признался гражданин США, который просит, чтобы его называли Вилом, осознал, что на самом деле происходит на Украине. Он уже успел побывать в зоне спецоперации. Вместе с российскими бойцами он участвовал в штурме Авдеевки.

«Боевые товарищи Вила — военнослужащие из Пыть-Яха, доброволец из Сербии, который тоже ушел на СВО через Югру, — личным примером убедили парня в том, что контракт на службу в ВС РФ лучше подписывать в Ханты-Мансийске», — разъяснили в администрации.

По некоторым российским Telegram-каналам распространились данные о том, что контрактником оказался бывший член городского совета города Холиок в штате Массачусетс Уилмер Пуэлло-Мота. Предположительно, он скрылся от суда в США, где его обвиняли в хранении детской порнографии, подделке документов и воспрепятствовании работе судебной системе.

Пуэлло-Мота был общественником и членом городского совета в Холиоке. 2 сентября 2020 года его арестовали по обвинению в хранении детской порнографии.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что набранные в 2023 году контрактники сегодня представляют серьезную силу.