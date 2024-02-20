Шойгу высказался о набранных в 2023 году контрактниках

Шойгу: набранные в 2023 году контрактники сегодня представляют серьезную силу

Набранные в 2023 году на службу в российские войска контрактники сегодня являются профессиональными обученными войсками и представляют серьезную силу. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По его словам, с начала 2024 года на службу по контракту в Вооруженные силы России поступили 50 тысяч человек, и это число продолжает расти.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что за 2023 год на службу в Российскую армию приняли более 500 тысяч человек, которых отправили в зону проведения спецоперации. Он уточнил, что 420 тысяч человек из них несут службу по контракту, более 80 тысяч приняли на службу в качестве добровольцев.

8 февраля 2024 года Минобороны России предложило ввести предельный возраст контрактников при мобилизации. В проекте разработанного ведомством документа говорится, что для высших офицеров предельный возраст составит 70 лет, а для всех остальных военнослужащих — 65.