Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:11, 20 февраля 2024Россия

Шойгу высказался о набранных в 2023 году контрактниках

Шойгу: набранные в 2023 году контрактники сегодня представляют серьезную силу

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Набранные в 2023 году на службу в российские войска контрактники сегодня являются профессиональными обученными войсками и представляют серьезную силу. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По его словам, с начала 2024 года на службу по контракту в Вооруженные силы России поступили 50 тысяч человек, и это число продолжает расти.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что за 2023 год на службу в Российскую армию приняли более 500 тысяч человек, которых отправили в зону проведения спецоперации. Он уточнил, что 420 тысяч человек из них несут службу по контракту, более 80 тысяч приняли на службу в качестве добровольцев.

Материалы по теме:
Минобороны назвало сроки осеннего призыва. Что нужно знать призывникам?
Минобороны назвало сроки осеннего призыва.Что нужно знать призывникам?
29 сентября 2023
С какими болезнями не берут на контракт во время мобилизации? Список заболеваний за 2023 год
С какими болезнями не берут на контракт во время мобилизации?Список заболеваний за 2023 год
28 сентября 2023
Что такое приписное свидетельство? Как получить приписное свидетельство и что делать при его потере
Что такое приписное свидетельство?Как получить приписное свидетельство и что делать при его потере
24 сентября 2023

8 февраля 2024 года Минобороны России предложило ввести предельный возраст контрактников при мобилизации. В проекте разработанного ведомством документа говорится, что для высших офицеров предельный возраст составит 70 лет, а для всех остальных военнослужащих — 65.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу рассказал о значении взятия Крынок под контроль

      В России рассказали о судьбе Авдеевки после отступления ВСУ

      Российский полковник влюбился в подчиненную и запугивал узнавших об этом коллег

      Оценено влияние инцидента с россиянками в Шри-Ланке на интерес к отдыху в стране

      Шойгу заявил о перешедших под контроль ВС России 317 квадратных километрах

      Вяльбе отказалась считать российских лыжников и биатлонистов одной семьей

      Шойгу рассказал о завершающихся работах по «Сармату»

      Планировавшего массовые расправы в колледже россиянина приговорили к колонии

      Россиянам перечислили распространенные ошибки при простуде

      Обстрелявшему звездного телохранителя в Москве россиянину вынесли приговор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше