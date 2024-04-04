Швеция поддержала нового кандидата на пост генсека НАТО

Швеция поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО

Стокгольм поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. Об этом сообщил глава шведского правительства Ульф Кристерссон, его цитирует Reuters.

«Марк Рютте — мудрый лидер с солидным опытом», — сказал глава кабмина Швеции.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не поддерживает кандидатуру Рютте. «Наш регион недостаточно представлен как в НАТО, так и в Европейском союзе, и в системе ООН... Мы будем выдвигать кандидатов на высокие посты из нашего региона во всех трех этих организациях», — отметил дипломат.