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14:16, 4 апреля 2024Мир

Швеция поддержала нового кандидата на пост генсека НАТО

Швеция поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Johanna Geron / Reuters

Стокгольм поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. Об этом сообщил глава шведского правительства Ульф Кристерссон, его цитирует Reuters.

«Марк Рютте — мудрый лидер с солидным опытом», — сказал глава кабмина Швеции.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не поддерживает кандидатуру Рютте. «Наш регион недостаточно представлен как в НАТО, так и в Европейском союзе, и в системе ООН... Мы будем выдвигать кандидатов на высокие посты из нашего региона во всех трех этих организациях», — отметил дипломат.

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      Виктория Кондратьева
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