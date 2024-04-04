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19:43, 4 апреля 2024Россия

Спасавшие пострадавших в «Крокусе» врачи в детстве пережили теракт в Беслане

РГ: спасавшие пострадавших в «Крокусе» врачи Баев и Цалоев пережили Беслан
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Спасавшие пострадавших в «Крокус Сити Холле» врачи Казбек Цалоев и Камболат Баев в детстве сами пережили теракт — захват школы в Беслане в сентябре 2004 года. Об этом рассказывает «Российская газета».

Как сообщает издание, в момент захвата школы Баеву было девять лет, а Цалоеву — 12. Баев сообщил, что в Беслане ему удалось выжить благодаря отцу одной из учениц школы — саму девочку тот спасти уже не смог. Цалоев же смог выбраться из захваченной школы через окно — он забрался на подоконник, и взрывной волной его вынесло во двор.

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Оба позднее поступили в Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию и по окончании устроились в разные больницы реаниматологами.

В клинику, где в день теракта в «Крокусе» работал Баев, привезли четверых пострадавших, всех их — в том числе и женщину с серьезным пулевым ранением — удалось спасти. По словам Цалоева, он понимал все чувства, которые испытывали пострадавшие в «Крокусе».

Когда я увидел первые кадры с террористами, (...) перед глазами промелькнуло все то, что произошло с нами. Я знал, что происходит с жертвами теракта, понимал, что творится у них внутри

Казбек Цалоев

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек. Пострадали еще 695 человек.

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      Марк Леонов
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