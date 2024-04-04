Службы безопасности Израиля предотвратили серию терактов ИГ в Иерусалиме

Службы безопасности Израиля предотвратили серию терактов в Иерусалиме, готовившихся группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом говорится в заявлении полиции Израиля на странице в соцсети X.

«Центральное подразделение Иерусалимского округа и Служба общей безопасности (ШАБАК) предотвратили теракты в полицейском участке и в районе стадиона "Тедди", арестованы трое жителей Восточного Иерусалима», — сообщили в израильской полиции.

В результате расследования выяснилось, что один из подозреваемых, который руководил и убеждал двух других террористов поехать для прохождения террористической подготовки сначала в страны Африки, а затем в Сирию или Ирак, чтобы «способствовать террористической деятельности в Израиле и за рубежом».

Ранее в Израиле неизвестный вооруженный мужчина обстрелял автобусы и легковые машины на шоссе в Иорданской долине. В результате теракта тяжело ранен тридцатилетний мужчина, двое пострадавших получили легкие ранения, один из них — тринадцатилетний ребенок.