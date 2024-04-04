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15:33, 4 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры и промышленности в Харькове

В Харькове были повреждены объекты инфраструктуры и промышленные предприятия

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Харькове ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры были повреждены. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Повреждения получили гражданские и промышленные предприятия, критическая и энергетическая инфраструктура», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Политика Страны» сообщает со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова о переходе города на увеличенные интервалы отключения электроснабжения. Отмечается, что такое решение приняли после увеличения дефицита электроэнергии почти на 100 мегаватт. Всего в Харькове без света остаются 350 тысяч потребителей.

Днем 4 апреля стало известно о произошедших в Харькове взрывах. Незадолго до этого над городом была объявлена воздушная тревога.

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      Александр Курбатов
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