Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры и промышленности в Харькове

В Харькове были повреждены объекты инфраструктуры и промышленные предприятия

В Харькове ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры были повреждены. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Повреждения получили гражданские и промышленные предприятия, критическая и энергетическая инфраструктура», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Политика Страны» сообщает со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова о переходе города на увеличенные интервалы отключения электроснабжения. Отмечается, что такое решение приняли после увеличения дефицита электроэнергии почти на 100 мегаватт. Всего в Харькове без света остаются 350 тысяч потребителей.

Днем 4 апреля стало известно о произошедших в Харькове взрывах. Незадолго до этого над городом была объявлена воздушная тревога.