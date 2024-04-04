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13:10, 4 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Харькове

В Харькове прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Yevhen Titov / Reuters

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное Харьков».

Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в четверг около 12:40. Спустя несколько минут после этого в Харькове раздался взрыв. Информацию о нем в Telegram также подтвердил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Где именно произошел взрыв, неизвестно. Подробности о повреждениях также не приводятся.

4 апреля стало известно об ударе Вооруженных сил России по зданию районного отдела внутренних дел (РОВД) в Харькове. По информации местного подполья, в его результате были уничтожены 15 украинских силовиков.

Также сообщалось, что в Харькове от работы украинской системы противовоздушной обороны по российскому дрону-разведчику пострадал жилой дом. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, и ракета, и сбитый беспилотник упали на здание, где находилось мирное население.

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      Екатерина Грищенко
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