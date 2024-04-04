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12:43, 4 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове заявили о повреждении жилого дома украинской ПВО

РИА Новости: в Харькове от работы украинской ПВО пострадал жилой дом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

В Харькове от работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) пострадал жилой дом. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, украинская ПВО сбила в районе Холодной горы российский дрон-разведчик. В результате и беспилотник, и выпущенная по нему ракета упали на здание, в котором находились мирные жители, уточнил Лебедев.

Представитель подполья добавил, что напротив пострадавшего многоэтажного дома располагается школа. Он пояснил, что в образовательном учреждении находились украинские военные.

Ранее стало известно о российском ударе по зданию районного отдела внутренних дел в Харькове. Как рассказал Лебедев со ссылкой на местное подполье, в результате были уничтожены 15 украинских боевиков. Также сообщалось более чем о 20 пострадавших.

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      Екатерина Грищенко
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