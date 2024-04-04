Стюардесса из России сделала фото в самолете и взбудоражила иностранцев

Бортпроводница популярного российского лоукостера сделала фото в самолете и взбудоражила иностранных пользователей сети. Кадр опубликован в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографии видно, что бортпроводница одета в фирменную униформу перевозчика: на девушке темно-синие пиджак, брюки и голубая рубашка. Свой образ стюардесса дополнила шейным платком, макияжем и убранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью россиянки. «Красивая», «Очень красивая», «Милая», «Прекрасная леди», — написали они.

Ранее пассажир самолета авиакомпании Turkish Airlines устроил безумные танцы на борту и попал на видео. Лайнер, направлявшийся из Москвы в Стамбул, находился на взлетно-посадочной полосе Внуково и должен был по расписанию вылететь в турецкий город. Однако один из пассажиров начал кричать на английском и вести себя неадекватно.