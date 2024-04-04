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07:41, 4 апреля 2024Силовые структуры

Суд арестовал фигуранта дела о провозе взрывчатки в иконах с Украины в Россию

Фигуранту дела о провозе взрывчатки в иконах с Украины предъявили обвинение

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Фигуранту дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию предъявили обвинение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, мужчина арестован на два месяца. Отмечается, что у обвиняемого есть как российское, так и иностранное гражданство.

2 апреля ФСБ пресекла канал ввоза взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. В них оказались спрятаны 27 самодельных бомб. Канал контрабандного ввоза проходил с Украины через страны Евросоюза. Общий вес закамуфлированной в иконы взрывчатки составил около 70 килограммов.

Начальник отдела ЭКЦ МВД по региону Дмитрий Белоцерковский рассказал, что в иконах был заложен гексоген. Его массы хватило бы, чтобы подорвать жилой пятиэтажный дом.

Маршрут контрабандного канала проходил через несколько стран. Груз проходил по цепочке Украина — РумынияВенгрияСловакияПольшаЛитваЛатвия — Россия. Задержанный на допросе признался, что вез взрывчатку в Москву.

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      Екатерина Кашурникова
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