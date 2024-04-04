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20:25, 4 апреля 2024Из жизни

«Сулящего бедствия» сельдяного короля поймали перед землетрясением на Тайване

Сельдяного короля, сулящего катастрофы, поймали перед землетрясением на Тайване

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Накануне землетрясения на Тайване рыбак поймал недалеко от его эпицентра сельдяного короля, которого считают предвестником катастроф. Об этом пишет Daily Mirror.

Сельдяные короли — глубоководные рыбы, которые редко поднимаются к поверхности. Существуют легенды, что их появление на поверхности сулит стихийные бедствия. Рыбак Бренженг Каайон с острова Каланггаман, Филиппины, рассказал, что поймал зловещую рыбу незадолго до того, как Тайвань потрясло самое сильное землетрясение за 25 лет. Каланггаман находится примерно в полутора тысячах километров от Тайваня. Каайон считает, что это не совпадение — по его мнению, рыба была дурным предзнаменованием, которое сбылось.

Каайон и трое других рыбаков были в море, когда вытащили из воды сельдяного короля. Его товарищи не понимали, насколько значимой была находка, поскольку раньше не сталкивались с такой рыбой. «Они хотели бросить ее обратно, но я остановил их; я сказал им привезти ее на берег. Когда я увидел ее, я сразу узнал сельдяного короля, — рассказал рыбак. — Я видел эту рыбу раньше, но не такую большую». Мужчина утверждает, что она весила 15 килограммов.

«Все, что происходит, — это исцеление нашей матери-земли. Природные катаклизмы всегда рядом. Я верю в Бога и именно поэтому не боюсь», — добавил Каайон, комментируя находку.

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Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него змееобразное тело, а длина может достигать 11 метров. Эти рыбы обитают на глубине до 500-700 метров. При этом ученые утверждают, что связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не зафиксирована.

Ранее сообщалось, что в Таиланде рыбаки поймали трехметрового сельдяного короля. Рыбу весом 8,6 килограмма подняли на борт рыболовецкого судна недалеко от острова Пхукет.

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      Антонина Черташ
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