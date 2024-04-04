«Сулящего бедствия» сельдяного короля поймали перед землетрясением на Тайване

Сельдяного короля, сулящего катастрофы, поймали перед землетрясением на Тайване

Накануне землетрясения на Тайване рыбак поймал недалеко от его эпицентра сельдяного короля, которого считают предвестником катастроф. Об этом пишет Daily Mirror.

Сельдяные короли — глубоководные рыбы, которые редко поднимаются к поверхности. Существуют легенды, что их появление на поверхности сулит стихийные бедствия. Рыбак Бренженг Каайон с острова Каланггаман, Филиппины, рассказал, что поймал зловещую рыбу незадолго до того, как Тайвань потрясло самое сильное землетрясение за 25 лет. Каланггаман находится примерно в полутора тысячах километров от Тайваня. Каайон считает, что это не совпадение — по его мнению, рыба была дурным предзнаменованием, которое сбылось.

Каайон и трое других рыбаков были в море, когда вытащили из воды сельдяного короля. Его товарищи не понимали, насколько значимой была находка, поскольку раньше не сталкивались с такой рыбой. «Они хотели бросить ее обратно, но я остановил их; я сказал им привезти ее на берег. Когда я увидел ее, я сразу узнал сельдяного короля, — рассказал рыбак. — Я видел эту рыбу раньше, но не такую большую». Мужчина утверждает, что она весила 15 килограммов.

«Все, что происходит, — это исцеление нашей матери-земли. Природные катаклизмы всегда рядом. Я верю в Бога и именно поэтому не боюсь», — добавил Каайон, комментируя находку.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него змееобразное тело, а длина может достигать 11 метров. Эти рыбы обитают на глубине до 500-700 метров. При этом ученые утверждают, что связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не зафиксирована.

Ранее сообщалось, что в Таиланде рыбаки поймали трехметрового сельдяного короля. Рыбу весом 8,6 килограмма подняли на борт рыболовецкого судна недалеко от острова Пхукет.