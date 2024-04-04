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17:32, 4 апреля 2024Бывший СССР

В Азербайджане указали Франции на образец позиции по Карабаху

МИД Азербайджана: политика Италии по Карабаху должна стать примером для Франции

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Азербайджане политику Италии относительно Нагорного Карабаха назвали образцовой. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Представитель внешнеполитического ведомства отреагировал на заявление МИД Италии, что вмешательство третьих сторон в отношения Еревана и Баку создают дополнительную напряженность. По словам Гаджизаде, такая позиция прежде всего является «знаком уважения к основополагающим нормам и принципам международного права».

Пресс-секретарь азербайджанского дипведомства добавил, что политика Рима доказывает неэффективность деструктивной политики Франции, якобы подрывающей мирные усилия. Он также отметил, что позиция Италии по вопросу отношений Армении и Азербайджана «должна стать примером для других страны Европы».

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18 января стало известно о принятии Сенатом Франции резолюции, призывающей Евросоюз ввести санкции против Азербайджана. Документ, направленный на возложение на Баку ответственности за проведенную в Нагорном Карабахе операцию, поддержали 336 сенаторов из 337.

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      Екатерина Грищенко
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