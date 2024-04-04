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10:05, 4 апреля 2024Россия

В Чечне опубликовали видео с Зеленским и заявили о воплощении одной его мечты

Депутат ГД Делимханов: Зеленский исполняет свою мечту ценой жизни украинцев

Кадр: Telegram-канал Адама Делимханова

Президент Украины Владимир Зеленский исполняет свою мечту о хорошей жизни, платя за это жизнями украинцев. Об этом заявил депутат Госдумы Адам Делимханов и опубликовал в Telegram фрагмент выступления Зеленского из периода его эстрадной деятельности.

На записи Зеленский заявляет, что делает все для того, чтобы ему стало лучше жить. «И вы в эту схему, люди, не вписываетесь», — подчеркивает будущий украинский лидер.

По мнению Делимханова, видео свидетельствует о том, что Зеленскому неинтересно благополучие других людей. Это привело к тому, что сейчас Киев посылает в зону боевых действия тысячи украинцев «ради личного интереса и выгоды», добавил парламентарий.

Ранее в Британии заявили, что Зеленский купил у короля страны Карла III резиденцию за 20 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 2,3 миллиарда рублей. По информации издания The London Crier, сделку состоялась в конце февраля 2024 года.

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      Алан Босиков
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