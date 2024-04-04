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16:51, 4 апреля 2024Мир

В Дании перекрыли оживленный морской путь из-за неисправной ракеты

Reuters: в Дании закрыли воздушное пространство и судоходство из-за ракеты

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Неисправность ракеты привела к закрытию оживленного морского пути в Дании. Об этом заявили Вооруженные силы королевства, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, в проливе Грейт-Бельт перекрыли судоходство и закрыли воздушное пространство из-за неисправности пусковой ракетной установки Harpoon на военном судне.

Датские военные предупредили, что морской и воздушный путь закрыли до тех пор, пока проблема с ракетой не будет решена.

Ранее Данию назвали лидером в обеспечении коммерческой поддержки восстановления Украины.

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      Виктория Кондратьева
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