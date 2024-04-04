В Дании перекрыли оживленный морской путь из-за неисправной ракеты

Reuters: в Дании закрыли воздушное пространство и судоходство из-за ракеты

Неисправность ракеты привела к закрытию оживленного морского пути в Дании. Об этом заявили Вооруженные силы королевства, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, в проливе Грейт-Бельт перекрыли судоходство и закрыли воздушное пространство из-за неисправности пусковой ракетной установки Harpoon на военном судне.

Датские военные предупредили, что морской и воздушный путь закрыли до тех пор, пока проблема с ракетой не будет решена.

Ранее Данию назвали лидером в обеспечении коммерческой поддержки восстановления Украины.