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20:31, 4 апреля 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОГА Лысак: в области повреждены объекты инфраструктуры

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Днепропетровской области Украины в результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной государственной администрации (ОГА) Сергей Лысак.

«Пострадали также Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская сельские общины. Повреждения инфраструктурных объектов», — сказано в сообщении.

Лысак добавил, что в результате атак были также повреждены газопровод и несколько линий электропередач.

Ранее Вооруженные силы России нанесли серию ракетных ударов по Харьковской области. Целью атаки стал танковый завод, на котором могли находиться иностранные специалисты.

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      Глеб Палехов
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