В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОГА Лысак: в области повреждены объекты инфраструктуры

В Днепропетровской области Украины в результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной государственной администрации (ОГА) Сергей Лысак.

«Пострадали также Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская сельские общины. Повреждения инфраструктурных объектов», — сказано в сообщении.

Лысак добавил, что в результате атак были также повреждены газопровод и несколько линий электропередач.

Ранее Вооруженные силы России нанесли серию ракетных ударов по Харьковской области. Целью атаки стал танковый завод, на котором могли находиться иностранные специалисты.