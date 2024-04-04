Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:54, 4 апреля 2024Россия

В Думе появилась рабочая группа по вопросу обеспеченности медицинскими кадрами

Мурашко: в ГД появилась группа по вопросу обеспеченности медицинскими кадрами
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Государственной Думе (ГД) появилась рабочая группа по вопросу обеспеченности медицинскими кадрами. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он пояснил, что ее создали по поручению спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.

Накануне Володин во время отчета правительства раскритиковал большое количество медицинских факультетов в непрофильных вузах страны. По его информации, дефицит врачей и медперсонала в районных больницах составляет около 50 процентов, в сельских учреждениях — еще больше.

До этого министр здравоохранения подчеркнул, что в России требует изменений модель коммуникации между врачом и пациентом.

Еще раньше в московских поликлиниках ввели запретные для врачей слова, а для контроля медиков в их кабинетах начнут вести запись.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об усилении ударов ВС России по военным объектам Украины

      У Сергея Зверева нашли долги за квартиру

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Раскрыт заработок авторов «ВКонтакте»

      Иностранный футболист рассказал об удивившей его вещи в России

      Опухоль весом с восьмилетнего ребенка выросла в животе россиянки за полгода

      В Запорожье произошла серия мощных взрывов

      В Харькове атаковали училище с иностранными танками и инструкторами

      ФСБ изъяла у двух россиян оружие и боеприпасы и задержала их

      Женщина устроила погром на могилах бойцов СВО в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше