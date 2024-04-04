В Думе появилась рабочая группа по вопросу обеспеченности медицинскими кадрами

Мурашко: в ГД появилась группа по вопросу обеспеченности медицинскими кадрами

В Государственной Думе (ГД) появилась рабочая группа по вопросу обеспеченности медицинскими кадрами. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он пояснил, что ее создали по поручению спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.

Накануне Володин во время отчета правительства раскритиковал большое количество медицинских факультетов в непрофильных вузах страны. По его информации, дефицит врачей и медперсонала в районных больницах составляет около 50 процентов, в сельских учреждениях — еще больше.

До этого министр здравоохранения подчеркнул, что в России требует изменений модель коммуникации между врачом и пациентом.

Еще раньше в московских поликлиниках ввели запретные для врачей слова, а для контроля медиков в их кабинетах начнут вести запись.