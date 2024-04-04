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13:06, 4 апреля 2024Россия

В Госдуме отреагировали на недопуск борца к лицензионному олимпийскому турниру

В ГД возмутились недопуском Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру
Абдулрашид Садулаев

Абдулрашид Садулаев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Госдуме возмутились недопуском двукратного олимпийского чемпиона, российского борца Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру. О своей реакции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) парламентарии рассказали журналистам РЕН ТВ.

Депутат Светлана Журова заявила, что МОК не хочет, чтобы представители России одерживали победы на парижской Олимпиаде даже в нейтральном статусе. На вопрос о связи решения МОК с наличием у борца воинского звания она ответила, что в России все мужчины обязаны проходить воинскую службу.

Коллега Журовой, депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал решения МОК нелогичными и непоследовательными. По его мнению, поступающие из комитета новости не соответствуют принципам олимпийского движения.

О недопуске Садулаева к лицензионному турниру в Баку стало известно утром 4 апреля. Для завоевания лицензий борцам будет необходимо выйти в финал. В связи с недопуском борца глава Дагестана Сергей Меликов задался в Telegram вопросом о целесообразности поездки российских спортсменов на Олимпиаду.

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      Алан Босиков
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