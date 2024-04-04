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12:45, 4 апреля 2024Бывший СССР

В Херсонской области два человека погибли от удара дрона ВСУ по грузовику

В Херсонской области от удара украинского БПЛА по грузовику погибли два человека
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Херсонской области украинский беспилотник ударил по грузовику, перевозившему продукты и воду, в результате чего погибли два человека. Об этом в Telegram сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

По словам главы правительства, грузовик вез продукты и воду в магазин села Бабино на берегу Днепра. «Украинский дрон ударил "Газель" на желто-синих номерах в дверь водителя. Ударил днем, когда гражданская принадлежность машины не оставляет сомнений», — отметил он.

Пассажир грузовика выжил после первого удара, смог отползти и наложить жгут на раненую ногу, но его добил прилетевший следом второй дрон. По приехавшим из села людям, которые попытались помочь, также был нанесен удар.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые коварные сбросы для своих коптеров. Вещество, напоминающее напалм, невозможно потушить водой или огнетушителем, пострадавших госпитализируют с ожогами.

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      Алевтина Запольская
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