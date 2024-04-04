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12:22, 4 апреля 2024Россия

В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу с заинтересованными сторонами

Песков: Путин остается открыт для диалога с другими странами

Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин остается открыт для диалога с другими странами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Путин готов к обсуждению и решению самых сложных проблем.

При этом в ближайшее время подобных контактов у Путина не запланировано, добавил Песков.

Ранее в Кремле отреагировали на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией. Песков заявил, что с момента начала спецоперации многие условия изменились, в частности, государственные границы России.

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