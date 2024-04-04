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13:46, 4 апреля 2024Экономика

В Молдавии назвали неважной цену первой закупки американского газа

Министр энергетики Молдавии назвал успешной тестовую закупку СПГ из США

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов назвал успешной первую закупку СПГ из США, подтвердив, что 1 и 2 апреля потребители страны воспользовались этим газом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр отметил что цена американского газа для Молдавии оказалась немного выше той, по которой проводятся сделки с «Газпромом» (около 326 долларов за тысячу кубометров), но в данном случае это неважно, поскольку главной целью тестовой закупки было изучение условий работы в Греции.

«Это вопрос вторичный. Основной нашей задачей было изучение работы терминала, условий выгрузки и процесса резервирования слотов», — сказал министр энергетики.

О закупке сжиженного газа в США Парликов впервые сообщил в январе текущего года. Он указал, что судно с СПГ уже прибыло в греческий порт Александруполис, и страна станет одной из первых, кто получит топливо по предполагаемой цене около 300 евро за тысячу кубометров.

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      Дмитрий Воронин
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