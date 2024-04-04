В Молдавии назвали неважной цену первой закупки американского газа

Министр энергетики Молдавии назвал успешной тестовую закупку СПГ из США

Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов назвал успешной первую закупку СПГ из США, подтвердив, что 1 и 2 апреля потребители страны воспользовались этим газом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр отметил что цена американского газа для Молдавии оказалась немного выше той, по которой проводятся сделки с «Газпромом» (около 326 долларов за тысячу кубометров), но в данном случае это неважно, поскольку главной целью тестовой закупки было изучение условий работы в Греции.

«Это вопрос вторичный. Основной нашей задачей было изучение работы терминала, условий выгрузки и процесса резервирования слотов», — сказал министр энергетики.

О закупке сжиженного газа в США Парликов впервые сообщил в январе текущего года. Он указал, что судно с СПГ уже прибыло в греческий порт Александруполис, и страна станет одной из первых, кто получит топливо по предполагаемой цене около 300 евро за тысячу кубометров.