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15:39, 4 апреля 2024Экономика

В Москве подешевел один тип жилья

Элитные новостройки в Москве подешевели на 10 %

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

За месяц элитные новостройки Москвы подешевели в среднем на 10 процентов. О том, что в столице стал доступнее один вид жилья, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании «БЕСТ-Новострой» и bnMAP.pro.

На данный момент стоимость квадратного метра в дорогих московских новостройках составляет в среднем 1,9 тысячи рублей. Эксперты связывают снижение цен с большим объемом ввода новых проектов в марте. Предложение выросло впервые с ноября, сейчас для покупки доступно 969 лотов.

По словам основателя «БЕСТ-Новострой» и bnMAP Ирины Доброхотовой, элитные новостройки оказались единственным классом первичного жилья, который продемонстрировал настолько заметный рост предложения за последний месяц. «По данным на начало апреля объем предложения в лотах вырос сразу на 35 процентов за месяц, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — и вовсе на 132 процента», — отметила она.

Ранее стало известно, что за последние три года доступность жилья в России для граждан снизилась.

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      Александра Качан
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