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13:59, 4 апреля 2024Экономика

Жилье стало менее доступным для россиян

RTVI: доступность жилья в России снизилась

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За последние три года доступность жилья в России для граждан снизилась, пришли к выводу в RTVI.

Исследователи основывались на данных Росстата о зарплатах и стоимости квадратных метров за последние три года. По их данным, если в четвертом квартале 2021 года среднестатистический россиянин мог приобрести на месячный доход почти 0,7 квадратных метра типового жилья в новостройке и 0,8 квадратных метра на «вторичке», то в первом квартале 2022-го эти показатели сократились до 0,6 и 0,7 «квадрата» соответственно. При этом к концу 2023-го, отмечают эксперты, покупательная способность едва вернулась к уровню конца 2021 года.

С недвижимостью улучшенного качества выявлен тот же тренд: если в 2021-м гражданин мог позволить себе 0,7 квадратных метра в готовой квартире, то по итогам первых трех месяцев следующего за ним года — лишь 0,6 «квадрата». Что касается элитной недвижимости, то в начале 2022 года по сравнению с концом 2021-го наблюдалось падение параметра с 0,5 квадратных метра на обоих рынках до 0,4, причем итоги прошлого года свидетельствуют о том, что покупательная способность в этом случае так и не вернулась к уровню 2022 года.

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Эксперты объяснили спад покупательной способности в начале 2022 года высоким спросом на новостройки при невысоких рыночных ставках и наличии льготных программ, а также увеличением цен на жилье на фоне этого вместе со стагнирующими в тот момент доходами. Другая причина — растущие геополитические риски, которые стимулировали граждан вкладываться в недвижимость как в надежный актив.

В RTVI также провели анализ, где в России наиболее доступное жилье и в скольких регионах страны жители смогут купить на среднемесячную зарплату по крайней мере один квадратный метр недвижимости. Их оказалось шесть: Ненецкий автономный округ (дохода хватит на 1,24 «квадрата»), Магаданская область (1,13 «квадрата»), Ханты-Мансийский автономный округ (1,07 «квадрата»), Камчатский край (1,04 «квадрата»), а также Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 1,01 «квадрата» в каждом). Между тем жители регионов, где средняя зарплата не превышает 100 тысяч рублей, не могут приобрести на нее даже один квадратный метр в квартире.

В марте стало известно, что по итогам 2023 года доступность жилья в массовых новостройках Москвы снизилась.

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      Полина Кислицына
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