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18:28, 4 апреля 2024Мир

В НАТО сообщили о наступлении России по всей линии фронта

Генсек НАТО Столтенберг: Россия мобилизовала силы и наступает во всему фронту

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ наступают по всей линии фронта после того, как Россия мобилизовала достаточно сил для продвижения. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает ТАСС.

«Ситуация на поле боя сложная. Мы видим, как Россия идет вперед по всей линии фронта, мобилизовав больше сил», — отметил генсек альянса.

Столтенберг также допустил, что поражение Украины является одним из двух возможных сценариев развития военного конфликта. По словам генсека, это произойдет в том случае, если НАТО не нарастит поддержку Киева.

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