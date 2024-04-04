В одной стране мужчины повадились есть живых гекконов ради яркого секса

В Таиланде мужчины стали есть живых гекконов ради повышения потенции

В Таиланде мужчины повадились есть живых ящериц, чтобы повысить сексуальную активность. Об этом сообщает The Thaiger.

Как сообщили в департаменте здравоохранения страны, живых ящериц употребляют в пищу тайцы преимущественно среднего возраста. Так, привлекшим наибольшее внимание общественности стал 59-летний мужчина по имени Соммай. Он съел живого геккона и опубликовал это в социальных сетях. Мужчина заявил, что регулярное употребление ящериц способно укрепить здоровье, повысить потенцию, увеличить продолжительность полового акта и сделать секс более ярким.

Как рассказал Соммай, он стал есть ящериц в детстве, взяв пример с бабушки и дедушки. Родственники сказали мужчине, что рептилии помогут усилить его сексуальную активность. Мужчина утверждает, что после употребления ящериц у него в самом деле увеличивается сексуальная выносливость. Соммай отметил, что животные безопасны для здоровья человека, так как питаются в основном мелкими насекомыми. Однако он порекомендовал мыть их водой перед употреблением.

Заявления мужчины опровергли в департаменте здравоохранения Таиланда. По словам заместителя генерального директора департамента Аттапола Кевсамрита, нет никаких научных исследований, подтверждающих, что гекконы или подобные им рептилии могут усиливать сексуальную активность или укреплять здоровье. Более того, употребление в пищу ящериц может привести к заражению человека бактериями, содержащимися в их организме. Рептилии питаются живыми насекомыми и мелкими животными, что может также нанести вред здоровью человека и вызвать диарею, желудочно-кишечные инфекции или сильные боли в животе.

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