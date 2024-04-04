Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:04, 4 апреля 2024Из жизни

В одной стране мужчины повадились есть живых гекконов ради яркого секса

В Таиланде мужчины стали есть живых гекконов ради повышения потенции

Фото: Leon Pauleikhoff / Unsplash

В Таиланде мужчины повадились есть живых ящериц, чтобы повысить сексуальную активность. Об этом сообщает The Thaiger.

Как сообщили в департаменте здравоохранения страны, живых ящериц употребляют в пищу тайцы преимущественно среднего возраста. Так, привлекшим наибольшее внимание общественности стал 59-летний мужчина по имени Соммай. Он съел живого геккона и опубликовал это в социальных сетях. Мужчина заявил, что регулярное употребление ящериц способно укрепить здоровье, повысить потенцию, увеличить продолжительность полового акта и сделать секс более ярким.

Как рассказал Соммай, он стал есть ящериц в детстве, взяв пример с бабушки и дедушки. Родственники сказали мужчине, что рептилии помогут усилить его сексуальную активность. Мужчина утверждает, что после употребления ящериц у него в самом деле увеличивается сексуальная выносливость. Соммай отметил, что животные безопасны для здоровья человека, так как питаются в основном мелкими насекомыми. Однако он порекомендовал мыть их водой перед употреблением.

Материалы по теме:
«Почему я больше не веган» Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века
«Почему я больше не веган»Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века
12 ноября 2015
«Убить всех веганов» За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты
«Убить всех веганов»За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты
24 августа 2016

Заявления мужчины опровергли в департаменте здравоохранения Таиланда. По словам заместителя генерального директора департамента Аттапола Кевсамрита, нет никаких научных исследований, подтверждающих, что гекконы или подобные им рептилии могут усиливать сексуальную активность или укреплять здоровье. Более того, употребление в пищу ящериц может привести к заражению человека бактериями, содержащимися в их организме. Рептилии питаются живыми насекомыми и мелкими животными, что может также нанести вред здоровью человека и вызвать диарею, желудочно-кишечные инфекции или сильные боли в животе.

Ранее сообщалось, что в Индии пятилетний ребенок попал в больницу после того, как съел опасную ядовитую змею. Как утверждает мать пострадавшего, мальчик играл с другом, когда нашел мертвого индийского крайта.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что ЦРУ передало России сообщение о теракте с пометкой «срочно». О чем знала американская разведка?

      Байден разозлился на Нетаньяху перед телефонным разговором

      Apple выпустила обновление для защиты от сталкеров

      Заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением попал на видео

      Палестинцы подали новую заявку на членство в ООН вопреки планам США

      Кучеров установил рекорд НХЛ

      Российское электричество стало дороже для бывшей республики СССР

      В России обратили внимание на пугающий ответ умной колонки о мультфильме

      У россиянина вытащили из багажа украшения на 400 тысяч рублей на рейсе из Турции

      Европа заменила российский трубопроводный газ российским СПГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше