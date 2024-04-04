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01:15, 4 апреля 2024Мир

В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах

Правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект об иноагентах

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В парламент Грузии внесли законопроект «О прозрачности иностранного влияния», регулирующий статус иноагентов. Инициатива принадлежит правящей партии «Грузинская мечта», сообщается на сайте законодательного органа.

В источнике поясняется, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, чьи доходы, в частности более 20 процентов, получены из-за рубежа. Согласно проекту, все организации, которые представляют иностранные интересы, должны быть зарегистрированы в государственном реестре.

Во время регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. В целях выявления таких организаций у Минюста будет право проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 862 тысяч рублей).

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла саботажем намерение «Грузинской мечты» принять закон об иноагентах. По ее мнению, такими действиями партия саботирует путь Грузии в ЕС.

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      Марина Совина
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