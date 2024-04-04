В России водителя упавшего в реку автомобиля приговорили к 10 годам колонии

Суд в Адыгее дал 10 лет колонии водителю, утопившему машину с людьми в реке

Суд в Адыгее приговорил к десяти годам колонии общего режима водителя автомобиля, упавшего вместе с людьми в реку. В момент происшествия мужчина был пьян, об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по республике.

По данным следствия, 13 ноября 2023 года в станице Ханской близ Майкопа мужчина, находясь за рулем Chevrolet Niva в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Машина упала с обрыва в реку Белую. В результате случившегося двое пассажиров — женщина и ее малолетний ребенок — утонули, а несовершеннолетняя пассажирка получила повреждения легкой степени.

Местного жителя признали виновным по пункту «а» части 6 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности легальный исход») УК РФ. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

Ранее в Башкирии автомобиль Skoda Fabia с женщиной и детьми сорвался с пешеходного моста в реку. Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.