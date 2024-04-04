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13:26, 4 апреля 2024Экономика

Россиян предупредили о риске роста цен на электронику и машины

Аналитик Ляндау: землетрясение на Тайване поднимет цены на электронику и машины

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сильнейшее за последние десятилетия землетрясение на Тайване может поднять цены на электронику, бытовую технику и автомобили. О возможных последствиях природного катаклизма заявил профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Юрий Ляндау, его слова приводит РИАМО.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе сконцентрировано большое число заводов по производству микрочипов. Если их работа прервется, это может оказать негативное воздействие на мировой рынок. В результате стоимость чипов может существенно вырасти, допустил эксперт. «Это, в свою очередь, приведет к росту цен на компьютеры, смартфоны, электронику, бытовую технику», — резюмировал Ляндау.

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Он добавил, что в случае прерывания поставок микрочипов под ударом может оказаться и глобальный авторынок. Дело в том, что современные машины оснащаются бортовыми компьютерами и мультимедийными приборными панелями. Для этих приборов также необходимы микрочипы.

Ранее аналитики гонконгского новостного портала HK01 со ссылкой на собственные подсчеты сообщили, что суммарные убытки крупнейшего мирового производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) от землетрясения на Тайване составят около 60 миллионов долларов. При этом ущерб американской корпорации Apple, которой TSMC поставляет чипы, будет ограниченным, так как эвакуация сотрудников предприятия остановит производство примерно на шесть рабочих часов.

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      Анатолий Акулов
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