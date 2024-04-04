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18:22, 4 апреля 2024Экономика

В российском городе продадут квартиру с горгоной Медузой

В Красноярске продают роскошную квартиру с горгоной Медузой

Фото: Kamil Macniak / Shutterstock / Fotodom

В Красноярске выставили на продажу роскошную квартиру с горгоной Медузой на входе. Соответствующее объявление появилось на портале недвижимости Move.ru.

Стоимость необычного жилья в российском городе по адресу Ленина, 5а составляет 42 миллиона рублей. В квартире площадью 277 квадратных метров пять комнат, она находится в клубном доме премиум-класса, который разделен на две части.

Во дворе дежурит охрана и имеются камеры, территория ограждена шлагбаумами. Жильцы получают доступ к подземному и наземному паркингу. «На входе вас встречает горгона Медуза — визитная карточка бренда Versace, кафельная плитка которого выложена на полу»,
— говорится в объявлении.

Интерьер отличается большим количеством деревянных элементов, в том числе резной мебели, а также фигурными потолками. Квартиру также предлагают снять за 350 тысяч рублей в месяц.

Ранее в Новосибирске выставили в аренду квартиру с необычным интерьером. Жилье оформлено в египетском стиле.

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      Александра Качан
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