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02:57, 4 апреля 2024Мир

В США заявили о незнании деталей новой помощи Украине

Конгрессвумен Грин: республиканцы не в курсе деталей помощи Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Nathan Howard / Reuters

Член Конгресса США Марджори Тейлор-Грин сообщила, что американские законодатели не знают новых деталей помощи Киеву, так что ее коллеги-республиканцы не в курсе того, что войдет в пакет помощи Украине. Об этом она рассказала в интервью журналисту Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.

«Подробности пакета иностранной помощи, по которому мы будем голосовать на следующей неделе, когда вернемся в Вашингтон, мы узнаем из новостей», — заявила конгрессвумен.

Она отметила, что ее коллеги-республиканцы не имеют ни малейшего представления о том, что входит в этот пакет военной помощи.

Ранее Марджори Тейлор-Грин заявила, что США приближают мировую войну, спонсируя Украину и прокси-войну с Россией. Она напомнила, что Украина не является членом НАТО, поэтому ведение военных действий с Москву не входит в интересы национальной безопасности США.

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      Марина Совина
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