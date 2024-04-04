В ВСУ сочли уже неактуальным одно из самых ожидаемых Киевом вооружений

Politico: истребители F-16 уже неактуальны для ВСУ, они были нужны в 2023 году

Высокопоставленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) счел уже неактуальным одно из самых ожидаемых Киевом вооружений — американские истребители F-16. Его слова приводит газета Politico.

Военный пожаловался, что Украине зачастую не передают то, что ей необходимо, своевременно, поставки начинаются в тот момент, когда они не столь значимы.

«Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут», — сказал офицер.

Он добавил, что Россия приготовилась к возможной передаче самолетов в ВСУ. По его словам, российская противовоздушная оборона (ПВО) рассчитывает места размещения зенитных комплексов, чтобы поражать F-16.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что Россия способна уничтожить обещанные Украине истребители США F-16 даже вне территории республики. Он уточнил, что самолеты, вероятно, расположат в соседних странах НАТО. «Если они прячутся в Румынии и Польше, то их уничтожат там», — сказал эксперт.

