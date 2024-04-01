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00:28, 1 апреля 2024Мир

В США предупредили о способности России уничтожить F-16 даже вне Украины

Экс-аналитик Джонсон: РФ уничтожит F-16, если они прячутся в Польше и Румынии

Фото: Florion Goga / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала Dialogue Works предупредил, что Россия способна уничтожить обещанные Украине истребители США F-16 даже вне территории республики.

Он уточнил, что самолеты, вероятно, расположат в соседних странах НАТО. «Если они прячутся в Румынии и Польше, то их уничтожат там», — сказал эксперт.

Экс-аналитик добавил, что истребители, которые будут использоваться на Украине, станут мишенью, если Бухарест и Варшава примут решение разместить их на своих базах. Джонсон подчеркнул, что Россия обладает значительными возможностями благодаря ракетам.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать на Украине F-16 так же, как уничтожает западные танки и другую технику.

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      Марина Совина
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