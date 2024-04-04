Важнейший для мировой экономики металл рекордно подорожал

Стоимость меди на Лондонской бирже выросла до $9370 за тонну

Стоимость тонны меди во время торгов на Лондонской бирже металлов резко выросла. О подорожании важнейшего для мировой экономики металла свидетельствуют данные площадки.

С начала торгов медь подорожала на 1,21 процента. Фьючерсные трехмесячные контракты на поставку выросли до 9,37 тысячи долларов за тонну. Июньские контракты подорожали до 9,39 тысячи долларов. Как отмечают опрошенные Bloomberg эксперты, ралли цен на металл усиливают комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который отметил, что борьба с инфляцией в США пока не закончилась.

Медь обновила рекорды за 14 месяцев из-за сбоев на крупных рудниках. Так, 3 апреля Ivanhoe Mines сообщила о квартальном падении добычи на 6,5 процента на гигантском горнодобывающем комплексе Камоа-Какула в Демократической Республике Конго. Одновременно с этим засуха в Замбии также поставила под угрозу запланированное расширение добычи в стране.

Аналитики Fitch ранее обновили свою оценку по стоимости меди. Первоначально эксперты полагали, что стоимость металла в 2024 году будет находиться на отметке в 8,3 тысячи долларов за тонну, однако теперь — на уровне в 8,4 тысячи долларов. При этом прогноз цен на 2025-2026 годы остался неизмененным и составил 8 тысяч и 7,5 тысячи долларов за тонну соответственно.