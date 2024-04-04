Во Франции рассказали о серьезной проблеме в крупных городах Украины

Политолог Гранцева: в Одессе невозможно жить из-за отключений света

Крупные города Украины часто остаются без электричества из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры. На эту проблему обратила внимание политолог Вера Гранцева в эфире YouTube-канала Public Sénat.

В частности, речь идет об Одессе и Львове, указала она. По ее словам, отключения света делают жизнь в этих городах невозможной.

Политолог добавила, что подобное происходит в том числе и в тех населенных пунктах, которые находятся далеко от передовой.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что вместо 15-20 больших электростанций в стране будут построены сотни маленьких. Он пояснил, что сосредоточение генерации электроэнергии на нескольких крупных площадках влечет за собой серьезные последствия при массированных обстрелах.