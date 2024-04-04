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17:17, 4 апреля 2024Бывший СССР

В России высказались об угрозе отправки войск Франции и Британии на Украину

Депутат Чепа: США предпринимают все усилия, чтобы задержать поражение на Украине

Фото: Benoit Tessier / Reuters

США предпринимают все усилия, чтобы остановить или хотя бы задержать свой провал на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат высказался в беседе с «Лентой.ру» о возможной отправке Францией и Британией войск в зону специальной военной операции (СВО).

«Конфликт развязан США и странами НАТО. Они терпят поражение, одновременно с этим поражением будет терпеть поражение и [президент Америки Джо] Байден, и демократическая партия. И сегодня, в первую очередь, США предпринимают все усилия для того, чтобы остановить или хотя бы задержать этот провал. При чем пытаются они это делать руками европейских стран, подталкивая их к значительному увеличению бюджета на вооружение. Так, сегодня у некоторых европейских стран бюджет на армию составляет более 40 процентов. Такого никогда не было. Это за счет давления, за счет запугивания, и делается это только для того, чтобы оттянуть свое поражение», — высказался парламентарий.

По его словам, в России это понимают, и соответствующие структуры предпринимают соответствующие меры.

Ранее политический консультант государственного департамента США и Пентагона Эдвард Люттвак сообщил о том, что Франция и Британия могут тайно готовить войска для отправки на Украину. Речь якобы идет как о небольших элитных подразделениях, так и о вспомогательном персонале.

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      Варвара Кошечкина
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