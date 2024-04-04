В России высказались об угрозе отправки войск Франции и Британии на Украину

Депутат Чепа: США предпринимают все усилия, чтобы задержать поражение на Украине

США предпринимают все усилия, чтобы остановить или хотя бы задержать свой провал на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат высказался в беседе с «Лентой.ру» о возможной отправке Францией и Британией войск в зону специальной военной операции (СВО).

«Конфликт развязан США и странами НАТО. Они терпят поражение, одновременно с этим поражением будет терпеть поражение и [президент Америки Джо] Байден, и демократическая партия. И сегодня, в первую очередь, США предпринимают все усилия для того, чтобы остановить или хотя бы задержать этот провал. При чем пытаются они это делать руками европейских стран, подталкивая их к значительному увеличению бюджета на вооружение. Так, сегодня у некоторых европейских стран бюджет на армию составляет более 40 процентов. Такого никогда не было. Это за счет давления, за счет запугивания, и делается это только для того, чтобы оттянуть свое поражение», — высказался парламентарий.

По его словам, в России это понимают, и соответствующие структуры предпринимают соответствующие меры.

Ранее политический консультант государственного департамента США и Пентагона Эдвард Люттвак сообщил о том, что Франция и Британия могут тайно готовить войска для отправки на Украину. Речь якобы идет как о небольших элитных подразделениях, так и о вспомогательном персонале.