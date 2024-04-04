В США заподозрили Францию и Британию к подготовке отправки войск на Украину

Консультант госдепа Люттвак: Франция и Британия могут готовить войска на Украину

Франция и Британия могут тайно готовить войска для отправки на Украину из-за нежелания НАТО признать поражение Украины. Об этом заявил политический консультант государственного департамента США и Пентагона, историк Эдвард Люттвак в свой статье для UnHerd.

«Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся отправить войска — как небольшие элитные подразделения, так и вспомогательный персонал, который может оставаться вдали от передовой», — рассказал военный аналитик.

Люттвак добавил, что Вооруженным силам Украины не хватает военных, из-за чего перед НАТО может встать задача отправки своих сил. При этом он добавил, что речь может идти об охране объектов и обучении бойцов ВСУ.

Ранее Люттвак обвинил Польшу в безответственной политике по отношению к странам НАТО. С его точки зрения, она нацелена не на реальное укрепление обороноспособности страны, а на растрату средств на новейшие вооружения.