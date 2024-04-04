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21:53, 4 апреля 2024Бывший СССР

Жители украинского города отбили мужчину у напавших на него военкомов

Военные напали на мужчину в Никополе для принудительной мобилизации

В Днепропетровской области сотрудники военкомата напали на мужчину и попытались затолкать его в свой автомобиль. Происшествие попало на видео, ролик опубликовало издание «Страна.ua».

Инцидент произошел в городе Никополь. На кадрах видно, как несколько человек в военной форме силой заталкивают украинца в машину. По словам очевидцев, мужчину вытащили из его автомобиля, разбив боковое стекло прикладом автомата.

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      Марина Совина
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