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12:34, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» рассказала о съемках с медведем

Кадр: Елизавета Варвара Аранова / YouTube

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Елизавета-Варвара Аранова рассказала, что однажды во время съемок шоу встретила медведя на площадке. Подробности она раскрыла в выпуске подкаста «Страхи», доступном на YouTube.

Аранова отметила, что работала на съемках шоу, в котором ведущие свадеб боролись за вознаграждение. Из-за специфики участников на съемочной площадке могли происходить необычные вещи, к которым юмористка, по ее словам, успела привыкнуть.

«Я сидела за кулисами. И я еще жестко уставшая, неделя [съемок] уже прошла. И я сижу в телефоне, ем бутерброд. И у меня что-то начинает выдирать бутерброд из руки. Я поворачиваю голову — и это просто медведь жрет мой бутерброд», — описала встречу с животным Аранова. Комикесса добавила, что не испугалась, увидев медведя.

Ранее Аранова рассказала, что перед съемками «Женского стендапа» совершает необычный ритуал. Юмористка призналась, что она отправляется на станцию метро «Площадь Революции» и трет нос скульптуре собаки.

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      Мария Большакова
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