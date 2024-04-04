Звезда «Женского стендапа» рассказала о съемках с медведем

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Елизавета-Варвара Аранова рассказала, что однажды во время съемок шоу встретила медведя на площадке. Подробности она раскрыла в выпуске подкаста «Страхи», доступном на YouTube.

Аранова отметила, что работала на съемках шоу, в котором ведущие свадеб боролись за вознаграждение. Из-за специфики участников на съемочной площадке могли происходить необычные вещи, к которым юмористка, по ее словам, успела привыкнуть.

«Я сидела за кулисами. И я еще жестко уставшая, неделя [съемок] уже прошла. И я сижу в телефоне, ем бутерброд. И у меня что-то начинает выдирать бутерброд из руки. Я поворачиваю голову — и это просто медведь жрет мой бутерброд», — описала встречу с животным Аранова. Комикесса добавила, что не испугалась, увидев медведя.

Ранее Аранова рассказала, что перед съемками «Женского стендапа» совершает необычный ритуал. Юмористка призналась, что она отправляется на станцию метро «Площадь Революции» и трет нос скульптуре собаки.