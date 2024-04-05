50-летняя Хайди Клум снялась без штанов для журнала

50-летняя супермодель Хайди Клум снялась без штанов для журнала Hunger

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась без штанов для журнала Hunger. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах, сидя на полу рядом с цветочным горшком с кактусами. Она позировала с разведенными в стороны согнутыми ногами, примерив вязаный свитер желтого оттенка. Также знаменитость повязала подобный предмет гардероба белого цвета на плечи.

Героиня фотосессии надела балетки, нарастила нюдовые ногти и сделала макияж в коричневых тонах, подчеркнув веки тенями.

В марте Клум показала фото в меховом бюстгальтере.