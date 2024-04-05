Аренда квартир в России резко подорожала

«Авито Недвижимость»: аренда жилья в России подорожала на 16 процентов

Стоимость долгосрочной аренды жилья в России за год выросла на 16 процентов. О том, что съемные квартиры в стране резко подорожали, «Ленте.ру» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

Эксперты отметили, что цены на аренду по сравнению с 2023 годом увеличились во всех 33 исследованных городах. Меньше всего ставки по итогам первого квартала повысились в Севастополе — в среднем на девять процентов, до 25 тысяч рублей в месяц. В тройку городов, где также наблюдалась минимальная относительно других городов положительная динамика, попали Ростов-на-Дону (плюс 13 процентов, до 26 тысяч рублей) и Сочи (плюс 14 процентов, до 40 тысяч рублей). Напротив, сильнее всего стоимость съемных квартир выросла в Барнауле — в среднем на 56 процентов, до 25 тысяч рублей в месяц.

В Москве за год данный показатель увеличился на 42 процента, до 85 тысяч рублей в месяц, а в Петербурге — на 25 процентов, до 35 тысяч. Специалисты также рассказали, что самые высокие арендные ставки наблюдаются в Москве и Сочи, а самые низкие можно найти в Брянске (15 тысяч рублей в месяц), Кирове (16 тысяч рублей), Ярославле и Ульяновске (по 18 тысяч рублей в каждом).

Днем ранее стало известно, что аренда квартир в половине крупных городов России за квартал, напротив, подешевела.