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22:03, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

В России предложили блокировать компрометирующие новости о звездах до суда

Блогеры направят поправки, разрешающие блокировать негативные новости о звездах

Фото: Unsplash

Совет блогеров обсудил в Общественной палате России поправки, которые могут заставить издания «скрывать» компрометирующие новости — в частности, о звездах — до решения суда. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что блогеры предлагают внести поправки в статью 140 Гражданского процессуального кодекса («Меры по обеспечению иска»). Предлагается, чтобы человек, который недоволен сообщениями о себе в интернете, мог подать в суд иск о защите чести и достоинства, после чего информацию на время разбирательства должны заблокировать до решения суда.

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      Юлия Мискевич
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