Бойцы ВСУ расстреляли сослуживцев на Днепре и спрятали тела

Бойцы ВСУ расстреляли двоих сослуживцев на правом берегу Днепра и спрятали тела

На правом берегу Днепра два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли двоих сослуживцев перед погрузкой в десантную лодку и спрятали их в ней. Об этом пишет РИА Новости.

Источник агентства заявил, что это зафиксировал разведывательный дрон во время выполнения задачи над акваторией Днепра в Херсонской области. По его словам, группа военных ВСУ, состоящая из четырех человек, приближалась к лодке. Собеседник агентства предположил, что затем между украинскими бойцами возник спор.

В результате двое военнослужащих, которые стояли рядом с водой, расстреляли других, стоящих дальше от реки, добавил он. После этого тела погрузили в лодку и отшвартовали ее от берега.

Ранее сообщалось, что мобилизованный боец ВСУ расстрелял офицера и покончил с собой в Николаевской области. По данным следователей, конфликт произошел между 45-летним главным сержантом стрелковой роты стрелкового батальона и 32-летним заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению.