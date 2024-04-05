Полковник рассказал о найденной под землей скандальной бронемашине «Азова»

Военный эксперт Кошкин: бронемашина «Азовец» — самый дорогой мусоровоз

Бронемашину «Азовец» бригады Вооруженных сил Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) характеризуют как самый дорогой мусоровоз, рассказал военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. Так в беседе с «Лентой.ру» он описал найденную под землей российскими военнослужащими технику ВСУ.

«Я скептически отношусь к этому "Азовцу". Чем он хорошо? Самый дорогой мусоровоз. Его так характеризуют. Это экспериментальный танк. Выглядит он уродливо», — рассказал Кошкин.

Военный эксперт сообщил, что в 2015 году на создание бронемашины было потрачено пять миллионов долларов.

«Но для того, чтобы что-то создать, надо иметь хорошую базу. А на такой базе ничего создать нельзя. Это нужны прогрессивные идеи, хорошее оборудование, прекрасные специалисты. Тогда можно на что-то надеяться», — заключил он.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие нашли под землей скандально известную бронемашину «Азовец» бригады «Азов». На расположение образца техники Вооруженным силам России указали местные жители. Отмечается, что «Азовец» так и не дошел до заводских испытаний.

