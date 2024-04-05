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13:33, 5 апреля 2024Силовые структуры

Бывшего главу БМСЭ российского региона осудили за злоупотребление полномочиями

Суд дал 9 лет колонии экс-главе БМСЭ Самары за злоупотребления на 280 миллионов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя Самарского бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) Минтруда России Дмитрия Драча, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Судья приговорил Драча к 9 годам, а его бывшего заместителя Александра Кудряшова — к 8,5 года колонии общего режима. Их обоих лишили права занимать должности на государственной службе три года. Отмечается, что гражданский иск прокуратуры на сумму свыше 283 миллионов рублей был удовлетворен солидарно.

По версии следствия, экс-глава приобрел у своих знакомых комплекс зданий, часть которых была непригодна к использованию, для нужд БМСЭ по многократно завышенной цене. Общий ущерб от его действий составил 280 миллионов рублей.

В феврале суд отправил Драча в СИЗО за попытку повлиять на свидетелей.

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